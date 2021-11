डेढ़ साल बाद खुले स्कूल, बच्चों को बैंड बाजे के साथ स्कूल छोड़ने पहुंचे परिजन

नई दिल्ली। पूरी दुनिया करीब 2 साल से कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही है। इसके चलते अब तक लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल और टीकाकरण अभियान के चलते मामलों में कुछ राहत देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सभी देश नियमों में ढील दे रहे हैं, जिसके चलते सभी व्यवस्थाएं वापस पटरी पर लौट रही हैं।

स्कूल खुलने पर बच्चों और परिजनों में उत्साह

कोरोना मामलों में थोड़ी राहत मिलने के बाद भारत के कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इससे बच्चे करीब डेढ़ साल की ऑनलाइन क्लास के बाद वापस स्कूल लौट रहे हैं, जिसको लेकर बच्चों और परिजनों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चों को स्कूल छोड़ने गए परिजन बैंड-बाजे पर नाच रहे हैं।

No one can beat Delhites. They just need an excuse for celebration. Family got a band when their kids’ physical school started after the Lockdown. 😂#lockdown pic.twitter.com/ka7nz3K8t0