निर्धारित समय से 4 दिन पहले क्यों खत्म हुआ संसद सत्र, ये है प्रमुख वजह

इस बार के संसद सत्र के दौरान बहुत कम बिल पास हुए और ज्यादातर समय हंगामे की भेट चढ़ गया। लोकसभा व राज्यसभा का मानसून का सत्र निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो गया है। इस बार का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक तय किया गया था, जो निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही खत्म हो गया है।

संसद का मानसून सत्र इस बार हंगामा, निलंबन और धरना-प्रदर्शन के नाम रहा। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण विधेयेक पेश किए जाते हैं। इसके साथ ही देश की नीतियों, समस्याओं और विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन इस बार संसद सत्र का ज्यादातर समय हंगामे की भेट चढ़ गया। संसद सत्र के 4 हफ्ते में से केवल 1 हफ्ते ही सदन का काम सुचारू रूप से चल सका।

