Parliament Monsoon Session: पीएम मोदी बोले- सदन तीर्थक्षेत्र, जहां खुले मन से संवाद और जरूरत पड़ने पर आलोचना भी हो

संसद का मानसून सत्र सोमवार 18 जुलाई से शुरू हो गया है। इस सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से खास अपील की। उन्होंने संसद को तीर्थक्षेत्र बताया। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद का ये सत्र काफी अहम है। ये संकल्प का कार्यकाल है और इस कार्यकाल में हम आने वाले हिंदुस्तान की नई परिभाषा लिखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि, संसद में बहस हो, लेकिन खुले मन से हो, जरूरत पड़ने पर आलोचना भी हो।

Parliament Monsoon Session Pm Narendra Modi Says Dialogue In Parliament With An Open Mind