NATGRID जल्द हो सकता है शुरू, जानिए कैसे ये आतंकी हमलों को होने से पहले ही रोक देगा

NATGRID को लेकर संसदीय समिति ने गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द इसका संचालन करने के लिए समय सीमा तय करने की सलाह दी है। इससे देश में आतंकी हमलों से पहले ही जानकारी मिल जाएगी वो कैसे? समझेंगे इस रिपोर्ट में

भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को शुरू करने पर तेजी से काम शुरू कर सकती है। इसके लिए काफी दिनों से कवायद चल रही है और अब इसे रफ्तार मिल सकती है। संसदीय समिति इसके लिए गृह मंत्रालय को सलाह भी दी है। समिति ने NATGRID के पूर्ण संचालन के लिए उत्पादों के मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए गृह मंत्रालय को एक समय सीमा तय करने के लिए कहा है। समिति ने ये रिपोर्ट संसद में पेश की थी और कहा था कि आतंक खिलाफ इसकी आवश्यकता है। इससे खूफिया इनपुट और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच के लिए एक व्यापक नेटवर्क के निर्माण की आवश्यकता है और नेटग्रिड का महत्व इससे और बढ़ जाता है है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नेटग्रिड है क्या और कैसे ये आतंक के खिलाफ भारत को और मजबूती देगा।

