विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : PM मोदी ने विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज, विभाजन भयावह स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई, और हमारे इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य और दृढ़ता की सराहना करता हूं।





Today, on #PartitionHorrorsRemembranceDay, I pay homage to all those who lost their lives during Partition , and applaud the resilience as well as grit of all those who suffered during that tragic period of our history.— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2022