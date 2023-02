अंडरगारमेंट में Gold छुपा कर दुबई से आ रहा था यात्री, चेन्नई में कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा 56.94 लाख का सोना

Submitted by:

चेन्नई में कस्टम डिपार्टमेंट ने दुबई से आ रहे एक ऐसे यात्री को पकड़ा है, जो अपने अंडरगारमेंट में सोना (Gold) छुपा कर ला रहा था। अवैध रूप से भारत लाए जा रहे सोने की प्राइज कस्टम डिपार्टमेंट ने 56.94 लाख रुपए बताई है।

Passenger coming from Dubai hiding gold in undergarment, Customs department caught gold worth 56.94 lakhs in Chennai