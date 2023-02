दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में रुटीन टेस्ट के लिए साल भर से ज्यादा का इंतजार, मरीज हो रहे परेशान

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 06, 2023 11:20:16 am

दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में रुटीन टेस्ट के लिए भी मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे मरीज के साथ-साथ उनके परिजन भी परेशान हो रहे है। देश की राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है तो सोच सकते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में इलाज की कैसी व्यवस्था कैसी होगी?

Patients say facing years long wait as govt hospitals for routine test