Patrika Poll: दिल्ली में 'हरिजन' शब्द की जगह अब 'डॉ. अम्बेडकर' के इस्तेमाल पर लोगों की राय, जानिए कितने फीसदी ने बताया बेतुका

दिल्ली सरकार के हरिजन शब्द की जगह डॉ. अम्बेडकर शब्द के इस्तेमाल के फैसले को लोगों ने बेतुका फैसला बताया है। पत्रिक ने पोल के जरिए केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर लोगों की राय जाननी चाही। इसके जवाब में ज्यादातर लोगों ने इस निर्णय को बेतुका बताया।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल में राजधानी में 'हरिजन' शब्द को हटाकर इसकी जगह 'डॉ. अम्बेडकर' शब्द के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। यानी दिल्ली की तमाम कॉलोनियां, सड़क आदि पर जहां हरिजन शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वहां अब डॉ. अम्बेडकर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को लेकर पत्रिका ने पोल के जरिए लोगों की राय जाननी चाही। लोगों ने भी इस पोल में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और केजरीवाल सरकार के फैसले पर अपनी राय रखी। पोल में 46 फीसदी लोगों ने इसे बेतुका फैसला करार दिया। यही नहीं लोगों ने इस फैसले को समाज को बांटने वाला भी बताया।

Patrika Poll 46 Percent People Says Irrelevant Decision By Delhi Govt To Remove Harijan Word