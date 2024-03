Pawar vs Pawar in Baramati: चाचा-भतीजा में झगड़े के बाद अब देखिए ननद-भौजाई का दंगल

मुंबईPublished: Mar 31, 2024 10:53:17 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Pawar vs Pawar in Baramati: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में यूं तो चाचा भतीजों की जंग बहुत बार देखनी को मिली है। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश (UP) के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की बात हो या फिर Bihar चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात है लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र (Maharastra) में पवार परिवार की ननद और भाभी के बीच दंगल देखने को मिलेगी।

Lok Sabha Elections 2024 : महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे है। परिवारिक पार्टी में पहुंची राजनीति के दंगल में अब महिलाएं भी कूद पड़ी हैं। सत्ता एवं संगठन पर कब्जे की जंग के बाद अब पवार परिवार की ननद और भौजाई के बीच मुकाबला होगा। पवार परिवार की परंपरागत बारामती सीट पर एनसीपी (शरद) ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया। इसके डेढ़ घंटे बाद ही एनसीपी (अजीत) ने डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार को मैदान में उतारने की घोषणा की। सुप्रिया सुले अजीत की चचेरी बहन है। 1984 में पहली बार शरद पवार इस सीट से जीते थे और इसके बाद यहां जीत का लगातार सिलसिला जारी है।

‘लड़ाई विचारधारा की है, पारिवारिक नहीं’‘

महाराष्ट्र एनसीपी इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पवार परिवार के बीच हो रहे इस मुकाबले को लेकर कहा कि यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है। यह लड़ाई परिवारिक नहीं है। इस मामले में सुनेत्रा पवार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह लड़ाई मतदाताओं ने अपने हाथ में ले ली है। बारामती से नहीं लड़ेगी शिवसेना

बारामती की इस लड़ाई में शिवसेना ने मैदान छोड़ दिया है। टिकट घोषणा से पहले अजीत पवार के आलोचक शिवसेना नेता विजय शिवतारे बहुत जी ज्यादा आक्रामक थे लेकिन अचानक बदले समीकरण के बाद वह पीछे हट गए हैं। बारामती है पवार परिवार का गढ़

