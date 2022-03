Paytm CEO Arrest: पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने DCP की गाड़ी ठोकी, गिरफ़्तारी के बाद मिली जमानत

Paytm के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा को DCP की कार को टक्कर मारना भारी पद गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया था अब उन्हें जमानत मिल गई है।

Updated: March 13, 2022 11:16:19 am

Paytm के फाउंडर एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा को अपनी ड्राइविंग के चक्कर में जेल का चक्कर काटना पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गाड़ी ठोकने के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये मामला 22 फरवरी का है जब उन्हें DCP बेनिता मैरी जैकर के वाहन को विजय शेखर शर्मा की जगुआर लैंड रोवर ने टक्कर मारा था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उन्हें बेल मिल गई है।

Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma arrested and released on bail for rash driving