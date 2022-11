सिंगल नाम वालों की UAE में नहीं होगी एंट्री, पासपोर्ट पर सरनेम अनिवार्य, जानिए ताजा आदेश

UAE Travel Guideline: गल्फ कंट्री संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। कई युवाओं की यह चाहत होती है कि वो यूएई में जाकर नौकरी करें। लेकिन अब यूएई प्रशासन ने वहां यात्रा करने वाले नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। जानिए क्या है ताजा आदेश।

People with single name will not enter UAE, surname mandatory on passport