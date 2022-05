सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के खिलाफ दायर की गई याचिका, संवैधानिक वैधता को चुनौती

Place of Worship Law: सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका के माध्यम से इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले से ही पूजा स्थल कानून को लेकर 2 याचिका विचाराधीन है।

Place of Worship Law: ज्ञानवापी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका के द्वारा कानून की कुछ धाराओं के अनुसार इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को किसी भी समुदाय के साथ नफरत या लगाव नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि इस कानून को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लाया था। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तिव में आए में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थलों को दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में नहीं बदला जा सकता है। वहीं इस कानून में इसका उल्लघंन करने वाले के लिए 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रवाधान है।

Petition filed against the Place of Worship Act in Supreme Court challenging constitutional validity