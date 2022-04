महाराष्ट्र में सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल, आज होगी कैबिनेट की बैठक

Maharashtra Petrol-Diesel Prices : पीएम मोदी द्वारा राज्यों को पेट्रोल डीजल पर VAT कम करने की बात कहने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कोरोना से जुड़े हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्यों से तेल की कीमतों पर VAT में कटौती करने का आग्रह किया और अब इसका असर दिखने लगा है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के लोगों को आज तेल की कीमतों से थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

