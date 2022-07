केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 5 साल बाद भारत से गायब हो जाएगा पेट्रोल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत से पेट्रोल गायब हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महाराष्‍ट्र के अकोला में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले पांच साल में भारत से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आपकी कारें व स्कूटर ग्रीन हाइड्रोजन,एथोनल फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी या एलएनजी से चलेंगे।

