दिल्ली मैट्रो की सवारी के दौरान छोटे-मोटे अपराधों पर जेल भेजने का सिस्टम होगा बंद

दिल्ली मैट्रो की सवारी के दौरान छोटे-मोटे अपराध करने पर जेल भेजने का सिस्टम अब बंद होगा। उसके जगह पर ऐसे लोगों से ज्यादा जुर्माना वसूल किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत कौन से अपराध आएंगे।

minor mistakes while riding Delhi Metro will be closed to sending people jail