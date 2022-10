PFI case: पटना के फुलवारी शरीफ में दो स्थानों पर NIA का छापा

पटना के फुलवारीशरीफ में PFI केस को लेकर NIA ने दो जगहों पर छापेमारी की है। NIA की टीम PFI से जुड़े ठिकानों पर सुबह से छापेमारी कर रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बालों के साथ NIA के अधिकारी फुलवारीशरीफ पहुंचे हैं।

Published: October 18, 2022 11:57:14 am

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार सुबह 6 बजे फुलवारी शरीफ में दो जगहों पर छापा मारा है। ये छापेमारी आतंकी मॉड्यूल मामले में दर्ज की गई FIR के आधार पर की जा रही है। यह कार्रवाई PFI, आतंकी से संबंध और आपराधिक लोगों के यहां की गई है। पहली FIR 26 संदिग्धों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ इलाके में जमा हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को बाधित करने की योजना का उल्लेख किया गया है। जबकी दूसरे FIR में भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए मारगुब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को पकड़ने का उल्लेख किया गया है।

