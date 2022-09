PFI को पता था उसे है बैन का खतरा, नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए इसने तैयार कर रखा है नया प्लान

PFI पर यदि बैन लगता है तो भी वो अपने मंसूबों पर काम को जारी रखेगा। इसके लिए वो काफी लंबे समय से सुनयोजित तरीके से एक प्लान पर काम कर रहा है। इसी प्लान के तहत उसने कई विंग बना रखे हैं।

देशभर में पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA एक्शन ले रही है। उससे जुड़े लोगों और ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ़्तारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस एक्शन लेकर आज एक अहम बैठक भी की। आगे भी इस संगठन के खिलाफ और सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। PFI को भी ये अंदेशा था कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और शायद यही कारण है कि उसने अपने साजिशों को अंजाम देने के लिए पहले से ही योजना बना रखी है। इसका खुलासा खुद तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में भी किया था।

PFI new plan revealed to run its agenda agenda against country (File Pic)