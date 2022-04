दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट को चुनौती, PIL में सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने की मांग

PIL against Waqf Act : दिल्ली हाई कोर्ट में Waqf Act के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि ये Act अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही सभी के लिए एक समान कानून की मांग की गई है।

वक्फ एक्ट1995 की विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता के खिलाफ शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां देता है क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों को ट्रस्टों, मठों, अखाड़ों और समितियों को समान दर्जा देने से वंचित वक्फ संपतियों को विशेष दर्जा देता है।

PIL in Delhi High Court against constitutional validity of Waqf Act