SpiceJet की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दर्ज कर ऑपरेशन रोकने की मांग

Spicejet Airline: एक के बाद एक तकनीकी खामियों के कारण spicejet की कई उड़ाने प्रभावित हुई हैं। इससे उसके सुरक्षा सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। अब उसके ऑपरेशन को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है।

स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में पिछले काफी समय से तकनीकि खामियां चर्चा में हैं। इस वजह से इसकी न जाने कितनी ही उड़ाने या तो रोक दी गईं या फिर कहीं और लेंडिंग कराई गई। इन घटनाओं से न केवल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसके भविष्य पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। अब इसके ऑपरेशन को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है।

