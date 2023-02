शहरों का नाम बदलने के लिए Renaming Commission बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

PIL For Renaming Commission: शहरों का नाम बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें नामकरण आयोग गठित करने की मांग की गई है। पीएलआई में कई शहरों के पुराने नाम का जिक्र करते हुए मांग की गई है कि इन्हें विदेश आक्रमणकारियों के नाम से मुक्त कराया जाए।





PIL in Supreme Court wants 'renaming commission' for places named by 'foreign invaders