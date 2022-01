सुप्रीम कोर्ट में 6000 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज

कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 6000 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस का विस्तार करने की मांग की गई है। आज इसी मामले पर सुनवाई होनी हैं।

Updated: January 24, 2022 10:49:31 am

सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को हजारों गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनजीओ) के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के मुद्दे पर सुनवाई होगी। ये लाइसेंस गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनजीओ) के लिए विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जिसका नवीनीकरण करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। इस मामले के खिलाफ ही इन एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई होनी है। अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन (NGO) ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में इस NGO ने कहा है कि लाइसेंस रद्द करने से COVID-19 राहत प्रयासों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि देश संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इन 6,000 एनजीओ ने अबतक जो भी काम किया है उससे अब तक लाखों भारतीयों तक मदद पहुंची है।

Plea For FCRA To 6,000 NGOs In Supreme Court Today