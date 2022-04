PM CARES Fund संविधान से बाहर नहीं हो सकता- दिल्ली हाई कोर्ट

PM CARES Fund: आज दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को संविधान के तहत ‘राजकीय’ या ‘सरकारी’ घोषित करने को लेकर कई तर्क दिए गए।

पीएम केयर्स फंड संविधान से बाहर से बाहर नहीं और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही भी है। ये तर्क दिल्ली हाई में PM CARES Fund को लेकर आज रखे गए। ये सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ कर रही थी।

