राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के सवालों से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री : केसी वेणूगोपाल

कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल ने अदाणी के मुद्दे पर PM मोदी पर सवालों से भागने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी दी।

PM is running away from Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge's questions: KC Venugopal