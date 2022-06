PM Kisan: सरकार ने बढ़ाई ई-केवाईसी की डेडलाइन, घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें पूरी

अगली किस्त के लिए eKYC जरूरी

मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले सभी किसानों के लिए eKYC करवाना जरूरी कर दिया है। जिन किसानों के खाते में इस बार ई-केवाईसी नहीं करवाने की वजह 11वीं किस्त नहीं आई वह अगली किस्त लेने के लिए अब अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह जानकारी पीएम किसान की वेबसाइट पर दी गई है।





आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों ने अभी तक आधार ओटीपी वाली ई-केवाइसी नहीं करवाई है, उनको एक और मौका दिया गया है। किसान ई-केबाइसी की पूरी प्रोसेस घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप, मोबाइल से ओटीपी के जरिए ई-केवाइसी घर बैठे पूरी कर सकते हैं।





ऐसे पूरा करें ई-केवाईसी

— सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में pmkisan.gov.in टाइप करें।

— इसके बाद पीएम किसान पोर्टल के होमपेज में नीचे e-KYC पर क्लिक करें।

— इसमें आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

— अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।

— इसके बाद मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी मिलेगा। इसको बाक्स में टाइप करें।

— एक बार फिर आपको आधार आथंटिकेशन के लिए बटन पर क्लिक करें।

— अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा।

— ओटीपी दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।

— यदि सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा।

— अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा।