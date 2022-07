'आप लोकसभा टीवी में नौकरी करते हो'... जब 8 साल की बच्ची का जवाब सुन हैरान रह गए प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल फिरोजिया की 8 साल की बेटी अहाना फिरोजिया से पूछा 'क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूं?', जिसके बाद अहाना ने जबाब दिया "हाँ, आप मोदी जी हैं। मैं आपको जानती हूं, मैं आपको टीवी पर देखती हूं! आप लोकसभा टीवी में नौकरी करते हो, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्यप्रदेश के उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया व उनके परिवार से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद भवन में हुई जिसमें मध्यप्रदेश के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया के साथ उनकी दो बेटियां भी साथ गई हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल की अहाना फिरोजिया से पूछा 'क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूं?, जिसके बाद बच्ची ने ऐसा जबाब दिया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हंसी नहीं रोक पाए। बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।

'You do a job in Lok Sabha TV'... PM Modi was surprised to hear the answer of an 8-year-old girl