विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने PM Modi, ग्लोबल सर्वे में बाइडेन और ट्रूडो जैसे दिग्गजों को पछाड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देश के साथ-साथ अब दुनिया में भी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। अमरीकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं।

Published: January 21, 2022 11:29:35 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका अब भारत के साथ-साथ दुनिया में भी बज रहा है। क्या अमरीका क्या ब्रिटेन शीर्ष देशों के नेता भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं रहे हैं। ये साबित किया है अमरीका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने। जिसने दुनियाभर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे किया। इस सर्वे के जरिए नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया गया है। इस सर्वे के नतीजे भी सामने आ गए हैं। इन नतीजों के मुताबिक इस लिस्ट में एक बार फिर पीएम मोदी टॉप पर हैं। इसमें मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71 फीसदी है। खास बात यह है पीएम मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है।

PM Modi Becomes Worlds Most Popular Leader In Global Leader Approval Rating