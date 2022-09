PM मोदी ने ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस को फोनकर दी बधाई, और भी कई मुद्दों पर हुई चर्चा

PM Modi Calls UK PM: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस को फोन कर बधाई दी है। उक्त जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दी। दोनों नेताओं के बीच और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई।





PM Modi Calls British PM Liz Truss These Issues Were Discussed on Phone