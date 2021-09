13th BRICS Summit: पीएम मोदी ने दिया 4C का मंत्र

नई दिल्ली। 13th BRICS Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स के 13वें सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन आयोजित किए गए इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि इसकी अध्यक्षता करना गर्व की बात है और इसके साथ ही उन्हें 4C का मंत्र भी दिया।

ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द। इस बैठक में सभी ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले डेढ़ दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज़ है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी रहा है।"

उन्होंने कहा, "भारत के नेतृत्व के दौरान, हमें सभी ब्रिक्स भागीदार देशों से बहुत सहयोग मिला है। पिछले 1.5 दशकों में ब्रिक्स ने बहुत कुछ हासिल किया है। आज हम ठीक हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी आवाज हैं। विकासशील देशों की जरूरतों की ओर ध्यान दिलाने में भी हमारा मंच प्रभावी रहा है।"

पीएम मोदी ने बताया, "ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था और ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच जैसे कई मजबूत संगठन शुरू किए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो।"

We must make sure that BRICS, in the next 15 years, becomes more result-oriented.



The theme that India has chosen for its leadership is - 'BRICS at 15 - Intra-BRICS Cooperation for continuity, consolidation and consensus.'



The 4 Cs will be pillars of the BRICS partnership- PM