पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार की अफगानिस्तान के हालात पर CCS की बैठक, भारतीयों को निकालने के निर्देश

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद से उपजे हालात को लेकर दुनियाभर की चिंताएं बढ़ गई है। तमाम देश अपने-अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कवायद कर रहे हैं। वहीं भारत भी तत्परता के साथ अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के काम में जुटा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीते 24 घंटे में दूसरी बार कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक कर अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की और भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर निर्देश दिए। पीएम आवास पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए।

यह भी पढ़ें :- कांग्रेस ने पीएम-गृहमंत्री पर पूर्वोत्तर भारत में अराजकता फैलाने का लगाया आरोप, मेघालय की तुलना अफगानिस्तान से की

बुधवार को कैबिनेट कमेटी की बैठक (सीसीएस) में पीएम मोदी ने अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने और हिंदू व सिख समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति की समीक्षा की।

इससे पहले बीते दिन मंगलवार की शाम को पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान से भारतीयों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इसपर चर्चा की गई। साथ ही वहां फंसे भारतीयों को हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी फैसला हुआ था कि भारत यहां आने के इच्छुक सिखों व हिंदुओं को शरण देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि भारत की ओर मदद की आस लगाए बैठे अफगानी भाई-बहनों को हरसंभव मदद दी जानी चाहिए।

अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हैं कई भारतीय

आपको बता दें कि बीते दो दिन (सोमवार और मंगलवार) में दो सौ से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। वहीं अभी भी कई भारतीय काबुल में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के 200 से अधिक नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं। वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उत्तराखंड के कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं।

यह भी पढ़ें :- Afghan Crisis: सपा सांसद का बड़ा बयान, बोले- तालिबान अफगानिस्तान की ताकत है

ममता बनर्जी ने विदेश मंत्रालय से सभी बंगाल के सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है, वहीं धामी ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की है। हमने अनुरोध किया कि उत्तराखंड के लोगों को वहां से जल्द लाया जाए। हमने उन्हें लोगों की सूची भेजी है।

We have received information that more than 200 people from Darjeeling, Terai and Kalimpong are stranded in Afghanistan. My Chief Secretary is writing a letter to Ministry of External Affairs for arranging their safe return to India and West Bengal: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/pD4IJCRDRL