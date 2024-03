PM Modi: होली से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 10 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्लीPublished: Mar 12, 2024 10:00:42 am Submitted by: Shivam Shukla

PM Modi to flag off 10 new Vande Bharat trains: प्रधानमंत्री मोदी आज एक साथ 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्धाटन करेंगे। अब देश में इन ट्रेनों की कुल संख्या 50 हो जाएगी।

होली के पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी मंगलवार को एक साथ 10 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही इन ट्रेनों की कुल संख्या 50 पूरी हो जाएगी। पीएम मोदी जिन ट्रेनों का उद्धाटन करने वाले हैं उनमें न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, कलबुर्गी-बेंगलुरु, रांची-वाराणसी,लखनऊ-देहरादून, पटना-लखनऊ और खजुराहो-दिल्ली शामिल हैं।

चार ट्रेनों के बढ़ाए जाएंगे रूट



इसके अलावा पहले से चल रही चार वंदे भारत ट्रेनों के रूट भी बढ़ाए जाएंगे। इनमें अहमदाबाद से जामनगर से द्वारका तक वंदे भारत ट्रेन, अजमेर - दिल्ली- चंडीगढ़ तक वंदे भारत, गोरखपुर- लखनऊ- प्रयागराज तक वंदे भारत और तिरुवनंतपुरम- कासरगोड- मंगलुरु तक वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं।



पीएम मोदी ने दिसंबर में 6 ट्रेनों को दिखाई थी हरी झंडी



बता दें कि इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में पीएम मोदी ने एक साथ छ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्धाटन किया था। इसमें कटरा से नई दिल्ली तक चलने वाली दूसरी ट्रेन शामिल थी। वहीं, अमृतसर-दिल्ली, कोयंबटूर-बेंगलुरु, मैंगलोर-मडगांव, जालना-मुंबई और अयोध्या-दिल्ली अन्य ट्रेनें थीं। दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली दूसरी ट्रेन भी दिसंबर 2023 में शुरू की गई थी।



85,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

इसके अलावा पीएम मोदी 85,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां वह कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह 1:45 बजे राजस्थान के पोखरण पहुंचेंगे। जहां वो ट्राई-सर्विस लाइव फायर और डिफेंस एक्सासाइज के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक समन्वित प्रदर्शन 'भारत शक्ति' को देखेंगे।