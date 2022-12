PM मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, ममता बोलीं- मां से बढ़कर कुछ नहीं होता

नमामि गंगे योजना की बैठक में शामिल हुए मोदी



इसके बाद पीएम मोदी नमामि गंगे योजना की बैठक में शामिल हुए। जहां उन्होंने कहा कि नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार Prevention पर बहुत जोर दे रही है। स्वच्छ गंगा मिशन के प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।





#WATCH | Kolkata: On behalf of the people of West Bengal, I thank you so much for giving us this opportunity. It's a sad day for you. Your mother means our mother also. May god give you the strength to continue your work, please take some rest: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/WVfMkiLDXf