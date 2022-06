PM Modi Friend Abbas: सामने आए पीएम मोदी के दोस्त अब्बास, शेयर की बचपन की यादें, कहा- तब नहीं ऐसा माहौल

PM Modi Friend Abbas: 18 जून को गुजरात के दौरे पर गए पीएम मोदी ने 100वां जन्मदिन मना रहीं मां हीराबा से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम ने बचपन की यादों से जुड़ा एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त अब्बास का जिक्र किया था। जानिए अब पीएम मोदी के दोस्त कहां हैं, क्या करते हैं?

