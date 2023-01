NCC-NSS कैंडेट्स को PM मोदी ने दिया सफलता का मंत्र, बोले- युवाओं के कंधों पर है राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने NCC कैडेटों, NSS स्वयंसेवकों जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के साथ बात की और संबोधित करते हुए सफलता का मंत्र भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में NCC-NSS के वॉलंटियर्स द्वारा किए गए कामों की सराहना भी की।

PM Modi gave mantra of success to NCC-NSS cadets, said- Youth has a big responsibility of nation building