पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को तोहफे में दिए खास बर्तन, जानिए जी-7 के दूसरे दोस्तों को क्या किया गिफ्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बात जब वैश्विक नेताओं से मिलने की हो तो उनका दोस्ताना अंदाज काफी पसंद भी किया जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी जर्मनी में आयोजित जी-7 की बैठक में भी देखने को मिला। जब पीएम मोदी अपने दोस्तों के लिए अनोखे तोहफे लेकर पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में आयोजित जी-7 बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंगलवार को यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जी-7 में बैठक काफी खास रही। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के अलावा जिस बात ने सुर्खियां बंटोरी वो था पीएम मोदी वैश्विक नेताओं से मिलने का अंदाज। दरअसल पीएम मोदी राष्ट्र प्रमुखों से दोस्ती भरे अंदाज में मिलते हैं। वो इनके लिए अनोखे तोहफे भी ले जाते हैं। जर्मनी में हुई जी-7 देशों की बैठक में भी प्रधानमंत्री सभी देश के नेताओं के लिए भारत से एक से एक नायाब तोहफे ले गए थे।

PM Modi Gifted Black Pottery Pieces To Japan PM, Know Other Unique Gifts for G7 Friends