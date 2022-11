कार रोक कर PM मोदी ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार, बोले- कर्नाटक के विकास और विरासत को कर रहे हैं सशक्त

प्रधानमंत्री मोदी ने कार रोककर स्वागत के लिए खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम कर्नाटक के विकास और विरासत दोनों को और सशक्त कर रहे हैं।

PM Modi greeted people By stopping car, said - we are empowering development and heritage of Karnataka