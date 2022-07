PM Modi In Jharkhand: बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर को पीएम मोदी देंगे आज तोहफा, हवाई मार्ग से जुड़ेगी बाबानगरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 16800 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम मोदी स्पेशल एयरक्राफ्ट से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर दौरे पर आ रहें है। इस दैरान वह विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 16800 करोड़ की सौगात झारखंड को देंगे। वे द्वादश ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथधाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह बाबा मंदिर और वहां से देवघर कॉलेज के बीच 50 मिनट का रोड शो करेंगे। अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो बाबाधाम पहुंच कर द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा-अर्चना करेंगे।

PM Modi In Jharkhand: Roadshow, Inauguration Of Deoghar Airport And Other Projects In Today's List Of Events