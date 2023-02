Submitted by:

प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्‍ताह 2023 का उद्घाटन किया, जिसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में ऊर्जा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा के नए संसाधन के विकास में ऊर्जा संक्रमण में आज भारत विश्व की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है।"

PM Modi inaugurated India Energy Week 2023, said - India remains 'Global Bright Spot' even after pandemic