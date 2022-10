PM launches Brand 'Bharat': PM मोदी ने लांच किया सिंगल ब्रांड 'भारत', जानिए किसानों के लिए क्या है इसका मतलब

PM launches Single Brand 'Bharat': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत कंपनियों को एक ही ब्रांड 'भारत' के तहत सभी सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर की बिक्री होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' का शुभारंभ किया।

PM launches Single Brand 'Bharat': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी है। यानी कि इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन और 600 PM किसान समृद्धि केंद्रों, जन उर्वरक परियोजना, कृषि-स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 'वन नेशन, वन फर्टिलाइजर स्कीम' का शुभारंभ भी किया।

