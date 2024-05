PM मोदी ने राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले का उड़ाया मजाक, कहा- “डरो मत”, सोनिया पर भी कसे तंज

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा कि राहुल गांधी हार के डर के चलते अमेठी से भाग गए हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

PM Narendra Modi and Sonia Gandhi

Rahul Gandhi will Fight From Raebareli not Amethi: कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ाने की घोषणा की। राहुल के लिए उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने रायबरेली सीट खाली कर दी। राहुल 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से हार गए थ। उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार मिली थी। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पाने के तत्काल बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों का उपयोग करके कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से भाग गए हैं। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “आज मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, डरो मत, भागो मत।”

राहुल गांधी जनता से डरो मत की करते रहे हैं अपील राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर आलोचकों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को आतंकित करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए अक्सर अपने भाषणों में जनता से “डरो मत” अपील की। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मां और बेटा दोनों डर के कारण अपनी सीटों से चुनाव लड़ने से बचेंगे। उन्होंने कहा, “मैंने कहा था उनके सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी। वह डर के मारे भाग जाएंगी। वह राजस्थान भाग गईं और वहां से राज्यसभा में प्रवेश कर गईं। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।” शहजादे को वायनाड में भी है हार का डर: PM उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि शहजादे (राहुल गांधी) को वायनाड में हार का डर है और जैसे ही मतदान खत्म होगा, वह तीसरी सीट की तलाश शुरू कर देंगे। अब यहां तक ​​कि अपने सभी वफादारों के कहने के बावजूद वह अमेठी से भी इतने घबरा गए हैं।” वहां से भागे और अब रायबरेली की ओर देख रहे हैं। ये लोग घूम-घूमकर लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत। आज मैं भी उनसे कहूंगा… अरे डरो मत, भागो मत।’ पढ़ना जारी रखे