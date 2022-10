मध्यप्रदेश से पहले 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, विधानसभा चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद PM मोदी 11 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के उज्जैन जाएंगे, जहां महाकाल मंदिर के 'महाकाल लोक' का लोकार्पण करेंगे।

इसी साल के अंत में गुजरात विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनैतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। जहां पर वह कई चुनावी वादे भी कर रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य AAP नेता व कार्यकर्ता गुजरात पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वह 14,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

