उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी, केदारनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने केदारनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह बद्रीनाथ धाम भी जाकर पूजा करेंगे। इसके साथ ही PM मोदी 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

PM Modi on Uttarakhand tour, will offer prayers at Kedarnath temple, Will launch projects worth more than Rs 3400 crore