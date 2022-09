उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी से मिल सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन

Russia’s Putin to meet Indian PM Modi: रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ट्रेड फ़्लो को बढ़ाना है। इस दौरान पीएम मोदी पाकिस्तानी पीएम से भी वन-टू-वन मुलाकात कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान में जाने वाले हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पीएम मोदी ये दौरा करेंगे। इस बीच क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों इस सम्मेलन से पहले एक बैठक करने वाले हैं। इस मुलाकात के जरिए दोनों देशों का उद्देश्य ऊर्जा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।

PM Modi, Putin to meet on sidelines of SCO summit in Uzbekistan