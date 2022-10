केदारनाथ में पीएम मोदी की ड्रेस की चर्चा, हिमाचली महिला ने गिफ्ट की थी हैंड मेड 'चोला-डोरा', जानिए इसकी खासियत

पीएम मोदी को पहाड़ी महिला ने एक खास 'चोला डोरा' ड्रेस गिफ्ट की थी। इसे हिमाचल के चंबा में रहने वाली महिला ने हाथ से बनाया है। इस पर बहुत अच्छी हस्तकला है। इस पोशाक चोल डोरा के रूप में लोकप्रिय है। यह ड्रेस उनको हाल की हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान उपहार में दी गई थी। चंबा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने पोशाक प्राप्त करते हुए महिलाओं से वादा किया था कि वह किसी भी ठंडे स्थान की यात्रा के दौरान इसे पहली बार पहनेंगे। आज प्रधानमंत्री ने इस खास ड्रेस को पहनकर यात्रा कर अपने इस वादे को निभाया है।





Uttarakhand | Prime Minister Narendra Modi reviews the progress of development works along Mandakini Asthapath and Saraswati Asthapath in Kedarnath during his visit pic.twitter.com/1jHP1eLAN4