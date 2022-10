'नेताजी ने जो 2013 में आशीर्वाद दिया उसमें कभी भी उतार-चढ़ाव नहीं आने दिया', गुजरात में PM मोदी ने मुलायम सिंह को ऐसे किया याद

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने निधन के बाद देशभर के नेता उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले ट्वीट करते हुए उनके साथ व्यतीत किए पलों को शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी और उसके बाद गुजरात में रैली में उन्हें याद किया।

समाजवादी पार्टी के संस्थापक व उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का आज सुबह सोमवार को 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री, 8 बार विधानसभा सदस्य और 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देशभर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब यहां के लिए आ रहा था तब मुलायम सिंह यादव के निधन की दुखद खबर मिली।

PM Modi remembered Mulayam Singh In Gujarat rally, said- Netaji did not let the blessings fluctuate