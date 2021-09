PM Modi's 71st Birthday: राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने दी बधाई, जानिए राहुल गांधी ने क्या कहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi's 71st Birthday ) का आज 71वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी इसे भव्य आयोजन के रूप में मना रही है। बीजेपी ( BJP ) की ओर से सेवा से समर्पण कैंपेन चलाया जा रहा है। यही नहीं पीएम मोदी ( PM Modi ) के जन्मदिन पर कोरोना काल में देशभर में मेगा वैक्सीनेशन का अभियान भी चलाया जा रहा है।

पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( Ramnath Kovind ), अमित शाह ( Amit Shah ) से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने भी अपने अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा- 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्‍छा है कि आप स्‍वस्‍थ रहें और दीर्घायु प्राप्‍त कर ‘अहर्निशं सेवामहे’ की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्‍ट्र सेवा का कार्य करते रहें।'

अमित शाह ने सिलसिलेवार किए कई पोस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री और पीएम मोदी के करीबी अमित शाह ने भी उनके जन्मदिन पर अपने अंदाज में बधाई दी। शाह ने एक के बाद एक चार ट्वीट पोस्ट किए। उन्होंने लिखा- 'देश के सर्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं।

मोदी जी ने न सिर्फ देश को समय से आगे सोचने और परिश्रम की पराकाष्ठा से संकल्प को सिद्ध करने की सोच दी बल्कि उसको चरितार्थ करके भी दिखाया।'

अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त व निर्णायक नेतृत्व मिला है, जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामयी जीवन दिया बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्वभर को यह दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है।'

मोदी जी के संकल्प व समर्पण ने देशवासियों में एक नई ऊर्जा व आत्मविश्वास पैदा किया है, जिससे आज देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

शाह ने की अपील

पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह ने खास अपील की, उन्होंने लिखा- मोदी जी के जीवन का क्षण-क्षण गरीबों, किसानों व वंचितों की सेवा में समर्पित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि आप मोदी जी के जन्मदिवस पर @BJP4India के #SevaSamarpan के अंतर्गत सेवा कार्यों में भाग लें और साथ ही भाजपा सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं।

राहुल गांधी ने इस अंदाज में दी बधाई

आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि राहुल गांधी ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, “Happy birthday, Modi ji.”

Birthday greetings to Hon’ble PM Shri @narendramodi ji. I pray for your long and healthy life.

अरविंद केजरीवाल ने की लंबी उम्र की कामना

पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा- 'माननीय प्रधानमंत्री श्री . को जन्मदिन की बधाई, मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।'

WB Governor Shri Jagdeep Dhankhar and Smt. Sudesh Dhankhar initiated tree plantation at Raj Bhawan, Kolkata this morning to mark birthday of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi and promote environmental awareness. On the occasion ACS Sunil Gupta IAS,Secy to Gov was present. pic.twitter.com/7oCPGsSy5d