चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की DDLJ नीति! कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज, राहुल गांधी ने कहा- डरते हैं पीएम

चीनी घुसपैठ को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रेस कांफ्रेस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिसमें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा विदेश मंत्रालय की भाषा कमजोर हो चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी व जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने एक बार फिर चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो भाषा है, विदेश मंत्रालय की जो भाषा है वो कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग स्पष्ट है कि 5 मई 2020 से पहले भारत की सीमा पर जो स्टेटस थी वो स्थिति हमें चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा कि भारत की सीमा के पास चीनी वायुसेना की एक्टीविटीज बढ़ गई है।

PM Modi's DDLJ policy with China! Congress leader Jairam Ramesh took a jibe, Rahul Gandhi said – PM is afraid