हिमाचल में कांग्रेस पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले-'5 साल में सरकार बदलने की परंपरा से नुकसान, कांग्रेस का आधार परिवारवाद'

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांगड़ा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है।

PM Modi targeted Congress in Himachal assembly election campaign, said - Congress's base is familyism