पीएम मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल इस सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है। इसी सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मौका है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन का। इस सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4.30 बजे ऑनलाइन ही होगा। सम्मेलन में श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।श्रम सम्मेलन में कुल 4 सत्र होंगे। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सार्वभौम बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना। राज्य सरकारों की ओर से संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार के लिए ‘स्वास्थ्य से समृद्धि’ और ‘आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री’ के साथ एकीकरण प्रमुख रूप से शामिल है।

