धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर को PMAY लाभार्थियों के 'गृह प्रवेश' में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी

धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। इस मौके पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने की अपील की है।

PM Modi to attend 'Griha Pravesh' of PMAY beneficiaries on October 22 on Dhanteras