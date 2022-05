यूरोप से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी आज करेंगे कई अहम बैठक, हीटवेव पर भी होगी चर्चा

PM Modi आज तीन दिवसीय यूरोप के दौरे से लौटने के बाद कई यहां बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वो मॉनसून और लू के थपेड़ों से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिनों की यूरोप यात्रा के बाद आराम करने की बजाय अपने दैनिक शेड्यूल पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यूरोप से लौटने के बाद पीएम मोदी सीधे अपने दफ्तर चले गए। आज वो एक के बाद एक वो 7-8 बैठक करेंगे। इस बैठक में वो मानसून सत्र और भीषण गर्मी से जुड़ी तैयारियों का जायज लेंगे। उनके तीन दिवसीय दौरे के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें कई बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल हो सकते हैं।

PM Modi to hold 7-8 meetings during the day after arrival from Europe